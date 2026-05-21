O principal desafio do combate à pobreza no Brasil envolve a superação das desigualdades estruturais, garantindo a inclusão produtiva, o acesso à educação básica de qualidade e a manutenção de uma rede de proteção social fiscalmente sustentável.
O cenário brasileiro atual de combate à pobreza é marcado por avanços importantes nos índices de renda, mas esbarra em obstáculos econômicos e sociais profundos.
Em São Paulo, o Programa SuperAção SP, busca combater a pobreza.
Ele avança no fortalecimento social dos municípios e no reforço da presença de agentes dando suporte às famílias em regiões de baixa renda. O programa do Governo de São Paulo lançado em maio do ano passado faz a integração entre emprego, renda, qualificação profissional e proteção social, em uma jornada completa de atendimento para transformar a vida das famílias.
Desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o SuperAção SP está em 48 cidades e conta atualmente com 447 agentes e 42 supervisores, responsáveis por acompanhar as famílias e proporcionar as ferramentas necessárias à superação da vulnerabilidade social, sem deixar de lado a assistência imediata para aqueles que mais precisam.
Equilibrar as contas públicas é fundamental para financiar programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, sem gerar inflação e taxas de juros que penalizem as famílias de baixa renda.
Investir desde a educação infantil até o ensino técnico, além de garantir saneamento básico e saúde, é essencial para quebrar o ciclo intergeracional da pobreza.