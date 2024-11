O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento da aposentadoria, segundo informações do portal “monitor mercantil”.

Embora ofereça vantagens como taxas de juros geralmente mais baixas e maior facilidade de aprovação, ele também apresenta riscos significativos.

É importante abordar os perigos associados a essa forma de empréstimo e os cuidados que os aposentados devem ter para evitar problemas financeiros futuros.

Para os aposentados, a renda fixada pelo benefício previdenciário é frequentemente a principal (ou única) fonte de sustento.

Ao assumir um empréstimo consignado, parte dessa renda é comprometida para o pagamento das parcelas, o que pode reduzir a margem para despesas essenciais e imprevistos.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que o Procon de Suzano encerrou uma série de palestras realizadas com idosos para conscientizá-los sobre os cuidados a serem adotados na contratação de empréstimos consignados e destacar a importância de consultar o extrato de pagamento do benefício. A ação, realizada em alusão ao mês da pessoa idosa, contou com dez encontros e reuniu cerca de 600 pessoas ao longo de todo o período.

É importante trazer aos idosos exemplos sobre como identificar cobranças indevidas no extrato do benefício.

É importante abordar o assunto com esse público, que é mais vulnerável a esse tipo de procedimento irregular realizado pelos bancos.

As palestras, em Suzano, também serviram para orientar os aposentados sobre os “golpes do momento”, como os que envolvem supostos entregadores de mercadorias ou presentes, que solicitam uma fotografia da pessoa para comprovar a entrega, e dos falsos agentes da prefeitura, que além de fotos tentam tirar também cópias de documentos das potenciais vítimas.

É importante que o idoso ou qualquer pessoa não permita que um estranho tire uma foto sua sem sua autorização. Essa foto é a sua assinatura digital e permite a contratação de empréstimos.