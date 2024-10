Concessão de linhas da CPTM

O passageiro que utiliza as linhas de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sonha com melhorias e agilidade para chegar ao seu local de destino.

A concessão das linhas prevê melhorias e modernização das estações, o que, logicamente, quem utiliza o sistema deseja.

Nesta semana, conforme o DS divulgou, o Governo de São Paulo aprovou a modelagem final e autorizou a publicação do edital de parceria público-privada (PPP) do projeto de mobilidade urbana denominado Lote Alto Tietê, que inclui as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A concessão vai beneficiar 4,6 milhões de habitantes da zona leste da Região Metropolitana de São Paulo. A reunião contou com a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, e do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

As estações das cidades da região estão no pacote de melhorias e devem receber investimentos.

Espera-se que um benefício fundamental para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento da região metropolitana, garantindo mais oportunidades e um futuro melhor para todos.

De acordo com o governo estadual, a concessão das linhas faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) que prevê R$ 13,3 bilhões em investimentos no prazo de 25 anos. Entre os investimentos previstos estão a construção de dez novas estações para atender a população, sendo oito pela concessionária e duas pelo Metrô (Penha e Gabriela Mistral), além da reconstrução e ampliação de outras sete e a reforma das demais estações existentes.

Atualmente, as três linhas somam 102 km de extensão, com 29 estações em operação. Com a concessão haverá a ampliação de 22,6 km; melhoria da rede aérea, via permanente e sinalização; e a implantação de equipamentos e sistemas. A demanda estimada em 2040, segundo os estudos, é de 1,3 milhão passageiros/dia.

No caso da Linha 11-Coral, haverá expansão de 4 km de Estudantes a César de Souza (ano 5); na Linha 12-Safira serão mais 2,7 km de Calmon Viana a Suzano (ano 6) e nova integração com Linha 11; e a Linha 13-Jade terá expansão de 10,4 km de Guarulhos a Bonsucesso (ano 7), além de quatro novas estações em Guarulhos.

Além disso, haverá modernização de estações existentes, reconstruções e novos investimentos em viadutos e passarelas, acabando com cruzamentos ferroviários. Está prevista ainda a modernização de todos os sistemas.