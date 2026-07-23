Condemat+ discute turismo

Discutir o turismo é fundamental porque ele é um vetor transversal de desenvolvimento. O debate orienta políticas públicas que geram empregos, distribuem renda e protegem o patrimônio histórico e ambiental. Ele garante que os destinos sejam bons para os moradores antes de receberem visitantes.

Na região, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) vem colocando o assunto na pauta.

Nesta semana, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou de uma reunião da Câmara Técnica de Turismo do Condemat+.

Realizado no Parque Aquático Magic City, no distrito de Palmeiras, o encontro reuniu autoridades e representantes do setor para alinhar diretrizes, compartilhar experiências e discutir ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento turístico regional.

A reunião reforçou a importância da integração entre os municípios para a construção de políticas públicas capazes de valorizar os atrativos turísticos, estimular a circulação de visitantes e ampliar as oportunidades econômicas relacionadas ao segmento. O trabalho também busca fortalecer a divulgação dos destinos do Alto Tietê e consolidar a região como uma alternativa de turismo, lazer e cultura na Grande São Paulo.

O turismo traz desenvolvimento Econômico e movimenta uma vasta cadeia produtiva - de hotéis e transportes a restaurantes e agricultura. Esse debate é urgente, especialmente com as mudanças nas regras de tributação que afetam diretamente o setor.

No Condemt+, durante a reunião, os participantes discutiram estratégias para ampliar a cooperação entre as cidades, promover os potenciais turísticos locais e desenvolver iniciativas integradas que contribuam para o fortalecimento da identidade regional.