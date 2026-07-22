A educação para o trânsito é essencial para a preservação de vidas e a construção de uma convivência harmoniosa. Ela transforma o conhecimento das leis em atitudes práticas, promovendo empatia, cidadania e respeito mútuo entre motoristas, ciclistas e pedestres.

De acordo com especialistas, essa conscientização tem um impacto profundo na sociedade, como na prevenção de acidentes, promoção da direção defensiva e o respeito às normas de segurança, reduzindo drasticamente o número de fatalidades nas vias.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está mobilizada para reforçar as orientações sobre educação para o trânsito nesta semana de volta às aulas, que marca o início do segundo semestre letivo, conforme mostrou o DS em reportagem na edição desta terça-feira (21).

A secretaria percorre unidades da rede de ensino para orientar pais, responsáveis e motoristas do transporte escolar com distribuição de cartilhas sobre conduta segura.

Todas as atividades estão sendo organizadas pelo departamento de Educação para o Trânsito, que escolheu o momento de chegada e saída dos alunos das unidades para garantir que a conscientização possa contemplar o maior número de moradores, das diferentes localidades do município.

Em todo o País, como previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, a educação para o trânsito é um direito de todos e um dever contínuo que deve ser estimulado em casa, nas escolas e nas ruas. Para entender melhor como essa conscientização é aplicada na prática, consulte as orientações educativas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Senatran).

Em Suzano, outra recomendação trata do transporte por motociclistas. Conforme foi reforçado na cartilha, é proibida a condução de crianças com menos de dez anos ou que não tenham atingido 1,45 metro de altura, visto que os pequenos são mais vulneráveis e podem perder mais facilmente o equilíbrio em curvas ou em situações de manobras bruscas.

No que se refere aos momentos de embarque e desembarque, a equipe de Educação para o Trânsito orienta que seja combinado um ponto de encontro, que pode ser antes ou depois do portão da escola ou em ruas próximas. Para esse momento, deve ser ensinado às crianças deixar tudo preparado para evitar perda de tempo nos locais.

A campanha é, sem dúvida, um alerta sobre o respeito ao próximo e à prática da cidadania.

O ato de chegar à escola de carro ou a pé, dividir o mesmo espaço físico, cumprir os mesmos horários e seguir as mesmas regras do coletivo é uma questão de cidadania, que precisa ser tratada dentro e fora da escola, segundo a Prefeitura.

O processo de educação e de socialização das crianças tem início em casa e segue na escola, local onde elas começam a entender o seu papel na sociedade. E a escola é uma aliada importante na construção de um trânsito mais seguro ao educar as crianças e jovens para o exercício da cidadania; para respeitar o outro, o espaço coletivo, às normas e a sinalização.