Espaços públicos que aproximam

As férias escolares transformam a rotina das famílias e, ao mesmo tempo, apresentam uma oportunidade para que crianças e adolescentes vivenciem experiências além das telas. Em um período em que o tempo livre aumenta, parques, praças, centros culturais, bibliotecas e equipamentos esportivos ganham importância como locais de convivência, aprendizado e lazer. Mais do que opções de entretenimento, esses espaços cumprem um papel essencial na formação cidadã e na qualidade de vida. O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (15), a programação completa dos eventos culturais nas cidades da região durante as férias escolares.

A tecnologia trouxe avanços e facilita o acesso à informação, ao estudo e à comunicação. Entretanto, o excesso de tempo diante das telas tem despertado preocupação de famílias, educadores e profissionais da saúde. A redução das atividades ao ar livre, da prática esportiva e do convívio presencial pode trazer impactos que vão além do período das férias.

Nesse contexto, os espaços públicos assumem uma função que ultrapassa a oferta de lazer. Quando bem conservados e acompanhados de programação cultural, esportiva e recreativa, tornam-se ambientes capazes de estimular a criatividade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a interação entre crianças, adolescentes e a comunidade. Cada oficina, apresentação cultural, campeonato esportivo ou atividade recreativa representa um convite para que os jovens descubram novos interesses e construam memórias longe das telas.

As férias passam, mas a importância dos espaços públicos permanece. Quanto mais acolhedores, seguros e ativos eles forem, maiores serão as oportunidades de desenvolvimento, socialização e bem-estar para crianças e adolescentes.