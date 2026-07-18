Uma rede que cresce e se fortalece

A saúde pública está entre as áreas que mais exigem planejamento, investimento contínuo e capacidade de acompanhar as necessidades da população. Em Suzano, os números apresentados no balanço do primeiro semestre de 2026 mostram uma rede que amplia sua atuação e fortalece diferentes frentes de atendimento.

O DS trouxe todos os dados do balanço na edição desta sexta-feira (17).

Foram mais de 3,7 milhões de procedimentos realizados entre janeiro e junho, o maior volume registrado na última década para o período. O número, por si só, revela a dimensão da estrutura que precisa funcionar diariamente para garantir consultas, exames, atendimentos de urgência, procedimentos hospitalares, vacinação e ações de prevenção.

O crescimento também aparece na expansão física da rede. Obras como a futura UPA de Palmeiras e as novas UBSs Boa Vista e Parque do Colégio representam a ampliação da capacidade de atendimento em diferentes regiões da cidade. A construção do novo Caps no Parque Maria Helena também aponta para o fortalecimento da assistência em saúde mental, uma área que exige cada vez mais atenção e estrutura.

Ao mesmo tempo, iniciativas como o Saúde Itinerante aproximam os serviços dos bairros, enquanto a Clínica da Mulher, as ações de prevenção e os investimentos em equipamentos e telemedicina ampliam as possibilidades de atendimento à população.

Outro ponto que merece destaque é o reconhecimento obtido por projetos desenvolvidos por profissionais da rede municipal. A conquista do Destaque OPAS e a Menção Honrosa recebida pela Vigilância Sanitária mostram que, além da estrutura e dos números, há também experiências desenvolvidas dentro do serviço público que ganham visibilidade e reconhecimento.

Uma rede de saúde, porém, nunca está pronta. Ela precisa acompanhar o crescimento da cidade, as mudanças nas necessidades da população e a própria demanda pelos serviços. Os resultados do primeiro semestre mostram avanços importantes e uma estrutura em expansão. O desafio, daqui para frente, é manter esse ritmo, garantir que os investimentos se transformem em atendimento cada vez mais acessível e fazer com que o crescimento da rede acompanhe, de fato, as necessidades de quem depende dela.