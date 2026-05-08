Dados estratégicos em saúde

Os dados de saúde são fundamentais para embasar políticas públicas, direcionar decisões clínicas e monitorar riscos populacionais, salvando vidas através da análise de tendências, como óbitos e internações. Eles permitem a prevenção de doenças, aprimoramento de tratamentos, gestão eficiente de recursos e integram informações do Sistema Único de Saúde (SUS) para um atendimento mais ágil.

A importância dos dados de saúde abrange várias frentes. Uma delas é a tomada de Decisão e Políticas Públicas.

Gestores utilizam indicadores para formular políticas baseadas em evidências, identificando determinantes de saúde e desigualdades.

Em São Paulo, o Governo do Estado lançou a nova versão do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES), plataforma que centraliza, em um único ambiente, mais de 30 painéis com as principais bases de dados da Pasta.

A ferramenta reúne informações de vigilância epidemiológica, monitoramento vacinal e soroterápico, indicadores de gestão e programas como Saúde Digital Paulista, além de dados sobre repasses de recursos, como a Tabela SUS Paulista e o IGM SUS Paulista. O acesso pode ser feito pelo site: https://nies.saude.sp.gov.br/

De acordo com o Estado, a atualização representa um avanço na forma como dados e indicadores são organizados, acessados e utilizados no dia a dia da gestão e do cuidado com a população. A plataforma foi redesenhada para oferecer navegação mais simples e rápida, com organização por áreas temáticas, facilitando o acesso às informações e contribuindo para decisões mais ágeis e qualificadas.

Entre as melhorias estão o controle mais eficiente de acessos, com autonomia para definição de permissões por área, a gestão simplificada de perfis e a integração com o login gov.br, que garante mais segurança e padronização.

A Agência SP conta consolida os principais painéis de dados do Governo de São Paulo em um só lugar, confira aqui.

A nova versão do NIES foi desenvolvida com base tecnológica moderna, preparada para incorporar recursos de Inteligência Artificial de forma gradual e segura. Essas ferramentas contribuem para aprimorar a análise de dados, facilitar a interpretação de indicadores e tornar o uso da plataforma mais simples e ágil.

A gestão de dados (como em prontuários eletrônicos) melhora o fluxo de atendimento, reduz erros de diagnóstico e prescrição, e otimiza recursos. Também a coleta sistemática permite investigar surtos, monitorar doenças e planejar intervenções.