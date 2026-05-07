R$ 2 bi para rodovias

O governo estadual anunciou novos valores do SP Pra Toda Obra, programa do Governo de São Paulo para a modernização e ampliação do sistema viário, completa um ano com novo pacote de R$ 2 bilhões destinados à melhoria da mobilidade regional.

As cidades da região vão ser atendidas. Suzano, por exemplo, terá R$ 18 milhões para obras de vicinais, conforme o DS publicou na edição desta quarta-feira (6).

Os anúncios foram apresentados pelo governador Tarcísio de Freitas durante balanço realizado no Palácio dos Bandeirantes. Em um ano, os investimentos chegam a R$ 144,6 bilhões e 4,3 mil obras.

O pacote inclui R$ 1 bilhão em novas obras em rodovias concedidas, R$ 540,5 milhões em vias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), R$ 200 milhões em linha de crédito para as cidades e outros R$ 200 milhões para recapeamento liberados pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Segundo o governo estadual, a conjunção de esforços em um planejamento integrado fortalece a logística e olha para o que as pessoas precisam.

Isso é desenvolvimento de verdade no estado de São Paulo: ajudar quem mais precisa, olhando para os 645 municípios, com planejamento conjunto, visão de futuro e ação no presente, segundo o Estado.

O evento de um ano do SP Pra Toda Obra contou ainda com a assinatura de decreto que disciplina o reconhecimento do domínio (estado ou municípios) de trechos viários, de acordo com sua destinação. A estadualização permite ampliar a malha rodoviária paulista ao incorporar estradas municipais estratégicas ao sistema estadual, priorizando trechos essenciais para a logística e a mobilidade.