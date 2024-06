Desenvolvimento urbano

O desenvolvimento das cidades é crucial para preparar o futuro das próximas gerações.

É importante que, por exemplo, sejam consideradas questões como aumento populacional, aumento de veículos, demanda por lazer, cultura e claro moradias.

Muito se vê ao longo da história do País, a construção de uma cidade pensando no momento, e não em seu futuro. E acontece que o futuro chega e aí as demandas voltam a surgir.

Por exemplo, a construção de uma rodovia precisa sempre ser estudada pensando em demandas e necessidades futuras, e não apenas no hoje, porque sempre há a possibilidade de mudança.

Outro assunto importante sobre cidades é quando a moradia.

E pensando nisso que ocorreu, em Suzano, nesta segunda-feira, a “6ª Conferência das Cidades”, que reuniu 103 pessoas.

Dentre as metas traçadas pela conferência de Suzano, incluem-se o enfrentamento sistemático das necessidades habitacionais da população mais vulnerável, com provisão de novas moradias; a execução de projetos integrados de urbanização de favelas, em especial nas periferias urbanas; a melhoria urbana nas áreas públicas degradadas; a adoção de medidas preventivas para a Gestão Integrada de Riscos e Desastres; e a gestão proativa dos Sistemas de Áreas Verdes e Áreas Protegidas.

Esses são assuntos necessários para o debate social.

Outros temas de interesse estão relacionados à oferta e gestão eficiente dos serviços de saneamento ambiental; à articulação e operação integrada dos sistemas viários; à segurança pública promovida de forma humanizada; à otimização do uso da terra urbana; à aplicação de Zona Especial de Interesse Social (Zeis); e às políticas de gênero e infância, para que mulheres e crianças tenham igualdade de oportunidades na cidade, promovendo o acesso equitativo a serviços básicos.

Para estudar a elaboração de uma cidade que receba e atenda sua população com qualidade, a Prefeitura enviará 25 delegados para a “7ª Conferência Estadual das Cidades”, que acontecerá nos dias 5 e 6 de julho, no Memorial da América Latina, zona oeste da capital paulista.

O secretário frisou que a gama de assuntos tratados revela a importância desse debate para o desenvolvimento de Suzano. “Colocamos em pauta os principais aspectos relacionados à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Os objetivos que serão levados nas etapas seguintes têm relação com políticas sociais, ambientais e urbanas, que qualificarão nossa cidade para os avanços que pretendemos”, declarou Vieira.

O debate quanto a realização de projetos sociais ou maior poder de compra da moeda nacional são necessários para pensar o futuro da sociedade e também organizar a cidade.