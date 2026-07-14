Alteração no trânsito

Duas ruas na Cidade Miguel Badra receberam um novo sistema de circulação viária nesta segunda-feira (13). O DS trouxe matéria sobre a alteração na edição do último sábado (11).

A mudança estabelece mão única em trechos das ruas Valdemiro Pereira Lima e Maria Pereira Spaolonzi, com instalação vertical de sentido obrigatório e sentido proibido.

Segundo a prefeitura de Suzano, a medida foi definida a partir de estudos técnicos de engenharia de tráfego para proporcionar mais segurança e melhor organização do trânsito no bairro.

A alteração foi motivada pelas características físicas dos dois trechos, que possuem largura inferior à do restante das vias e dificultam a passagem simultânea de veículos em sentidos opostos.

A situação gerava desconforto aos condutores e aumentava o risco de acidentes, especialmente com veículos estacionados ao longo das ruas.

A rua Valdemiro Pereira Lima passará a operar em mão única no sentido centro-bairro, no trecho da esquina com a rua Renato Alpino Della Latta.

Já a rua Maria pereira Spaolonzi terá circulação em mão única no sentido bairro-centro, a partir do cruzamento com a avenida Miguel Badra.

As novas regras serão indicadas por placas de sinalização instaladas nos acessos às vias, orientando motoristas e ajudando na adaptação ao novo sistema.

A administração municipal ressalta que, com a implantação do sistema binário, busca organizar a circulação, reduzir os pontos de conflito entre veículos e oferecer mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

A medida também preserva o acesso aos imóveis e torna o deslocamento mais eficiente, sem comprometer a mobilidade dos moradores da região.

O sistema de mão única são as vias onde o fluzo de veículos ocorre em apenas uma direção, organizando melhor a circulação dos veículos e reduzindo situações de risco para quem utiliza as ruas diariamente.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, solicita a colaboração dos motiristas durante o período de adaptação.

Ele salienta o respeito a nova sinalização e atenção resobrada nos primeiros dias de funcionamento.

A mudança foi planejada para proporcinar um trânsito mais seguro, fluido e eficiênte, beneficiando a comunidade da Cidade Miguel Badra.