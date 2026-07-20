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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Região

Encontro gratuito em Suzano debate direitos, fortalece vínculos familiares e homenageia avós inspira

Evento reúne especialistas, famílias e comunidade para discutir relações familiares, envelhecimento, acolhimento e o papel dos avós na sociedade

20 julho 2026 - 18h57Por da Reportagem Local
Evento reúne especialistas, famílias e comunidadeEvento reúne especialistas, famílias e comunidade - (Foto: Divulgação)

Em um momento em que as relações familiares enfrentam desafios cada vez mais complexos, o projeto Laços Entre Gerações promoverá, no dia 25 de julho, uma tarde especial de diálogo, acolhimento e valorização da convivência entre avós, pais, filhos e netos. O encontro acontece das 14h às 17h30, no Rotary Club de Suzano, com participação gratuita e aberta a toda a comunidade. 

A iniciativa foi criada para celebrar o Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho, e propor uma reflexão sobre a importância dos vínculos familiares na construção de uma sociedade mais humana, solidária e acolhedora. 

Com o tema "Os Avós e a Família: Direitos, Deveres e Laços que Transformam Gerações", o evento reunirá profissionais de diferentes áreas para abordar questões atuais que impactam diretamente a vida das famílias brasileiras. 

A mediação será conduzida por Ruth Florencia, responsável pela abertura oficial e pela roda de conversa que reunirá especialistas e participantes em um ambiente de troca de experiências e aprendizado. 

Entre os temas em destaque estão a alienação parental e familiar, os direitos dos avós, a mediação de conflitos, o Estatuto da Pessoa Idosa, a qualidade de vida na terceira idade e os impactos emocionais causados pelo afastamento entre avós e netos. 

Participam do encontro a Dra. Erika Barbosa, que abordará alienação parental, alienação familiar e pensão alimentícia dos avós; a Dra. Fernanda dos Santos Siqueira Silva, falando sobre mediação de conflitos familiares; a Dra. Kelly Cristine Guilhen, com reflexões sobre os direitos da pessoa idosa e qualidade de vida; a jornalista Cida Móra, que apresentará uma análise sobre os impactos da ruptura dos vínculos entre avós e netos; e a coordenadora do Centro Dia do Idoso, Eudite Dias, abordando o acolhimento à pessoa idosa. 

Além da roda de conversa e debates, o encontro foi planejado para proporcionar momentos de integração e convivência. Os participantes serão recepcionados com um delicioso café da tarde e poderão participar de homenagens especiais aos avós, incluindo a entrega do certificado "Avós Inspiradores", sorteio de brindes e confraternização. 

As famílias que comparecerem com crianças também contarão com um Espaço Kids, permitindo que os adultos participem das atividades com tranquilidade. 

Mais do que uma celebração, o projeto busca sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de fortalecer os laços familiares, estimular o diálogo entre gerações e reconhecer o papel fundamental que os avós desempenham na transmissão de valores, afeto e sabedoria. 

Serviço: 
Evento: Laços Entre Gerações – Encontro da Família em Homenagem ao Dia dos Avós 
Data: 25 de julho de 2026 
Horário: 14h às 17h30 
Local: Rotary Club de Suzano - Avenida Brasília, 1500 – Vila Santa Lúcia - Suzano 
Entrada: Gratuita - Informações WhatsApp (11) – 94069-4448

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