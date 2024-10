Investimento estadual

O Alto Tietê vive expectativa de mais e novos investimentos estaduais para 2025.

Nesta semana, o Estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, que contempla o maior volume de investimentos já registrado no estado. Do total de R$ 372,45 bilhões previstos no orçamento do próximo ano, R$ 33,5 bilhões serão direcionados exclusivamente a iniciativas e projetos estruturantes, com o objetivo e promover desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida de todos os paulistas.

Um valor substancial que poderá impactar em investimentos também nas cidades do Alto Tietê.

Em todo o Estado, dentre os principais eixos de investimento está a expansão e modernização da rede de transportes metropolitanos, que contará com mais de R$ 12 bilhões em recursos. No âmbito do “São Paulo nos Trilhos”, programa que reúne projetos de transporte de passageiros e cargas, estão contempladas obras .nas linhas 2-Verde, 4-Amarela, 5-Lilás, 6-Laranja, 9-Esmeralda, 15-Prata e 17-Ouro, Trem Intercidades, PPP das Linhas 11, 12 e 13, além do VLT da Baixada Santista.

Na área de logística e transportes, o orçamento prevê cerca de R$ 4,3 bilhões para projetos de duplicação e melhoria das estradas paulistas. Desse total, R$ 696 milhões para a Nova Tamoios, incluindo obras de melhorias e a continuidade dos contornos, enquanto R$ 563 milhões serão voltados exclusivamente à recuperação de estradas vicinais.

O setor habitacional receberá mais de R$ 2,6 bilhões, incluindo iniciativas como o Casa Paulista, o maior programa habitacional da história de São Paulo, e a PPP do Centro Histórico da capital paulista. Para combater as enchentes e demais obra de segurança e resiliência hídrica o governo reservou mais de R$ 1,4 bilhão.

Na saúde, serão destinados recursos para os novos hospitais de Itapetininga, Franca, Birigui e o Complexo Hospitalar da Região Sul da cidade de São Paulo, além dos investimentos para a tabela SUS Paulista. Na Educação, destaque para os investimentos nos projetos de reforma, climatização e infraestrutura das unidades da rede estadual de ensino. Na área da segurança, o Governo de SP vai ampliar os investimentos em tecnologia e inteligência policial para desarticular o ecossistema do crime organizado em todo o estado, além de reforçar as ações de policiamento.

O projeto da Lei Orçamenta Anual (LOA) para 2025 está alinhado às diretrizes do plano “São Paulo na Direção Certa”.