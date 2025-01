O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um imposto importante para o município, porque é próprio. Os valores devem ser revertidos em obras e serviços para a população. Quando mais houver facilidade para que o contribuinte consiga quitar seus valores, mais o município terá oportunidade de arrecadar para depois reverter em obras. Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano registrou 9.785 solicitações on-line do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 no período compreendido entre 13 e 24 de janeiro, que marcou o início das consultas ao espelho e à segunda via do tributo, quando passaram a ser a ser disponibilizadas por meio do site oficial www.suzano.sp.gov.br.

O IPTU, somado a outros impostos de arrecadação municipal, serve para custear as despesas em geral do município.

Ou seja, mesmo que o IPTU seja um imposto ligado a propriedade, não quer dizer que o mesmo, ou determinado valor arrecadado em certa localidade, tenha que ser especificamente direcionado para melhorias naquela localização ou vizinhança.

Em Suzano, o prazo para pagamento da primeira parcela ou da parcela única, com desconto de 5%, é 15 de março. A previsão é de que a entrega dos carnês físicos comece em fevereiro.

Para ter acesso antecipado ao IPTU, basta que o usuário entre na página da prefeitura na internet e clique na aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”, que o encaminhará direto para o Portal do Cidadão, em que a opção de segunda via estará disponível. Para obter o documento, basta digitar na plataforma virtual o número de inscrição municipal, que consta na capa dos carnês de anos anteriores.

O sistema digital possibilita a emissão da segunda via para pagamento das dez parcelas usuais ou da opção para a quitação integral. Garante facilidade para o contribuinte que quer quitar o valor.

Portanto, o IPTU on-line facilita e moderniza o Sistema Tributário Municipal e estreita as relações entre Prefeitura e cidadão.

Atende à funcionalidade exigida nos trâmites de rendas.

O serviço possibilita um aumento da receita do município. Para tanto, ele se utiliza de um programa de atualização/revisão cadastral, acompanhamento e atualização permanente da planta genérica da cidade, além da recuperação do imposto devido e gerenciamento do desempenho do tributo imobiliário.

A satisfação da população é garantida através de serviços disponíveis na internet, tais como 2ª vias do IPTU, certidões, guia do contribuinte e outros serviços.