O reajuste do piso salarial é fundamental para repor o poder de compra corroído pela inflação, garantindo a dignidade financeira do trabalhador.

Essa correção, além de cumprir direitos legais da CLT, estimula a economia ao injetar mais renda circulante no mercado e ajuda a reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Os principais benefícios e importâncias do reajuste do piso salarial incluem a manutenção do poder aquisitivo. Por outro lado compensa as perdas inflacionárias, permitindo que o trabalhador continue arcando com custos básicos de vida, como alimentação, moradia e transporte.

Nesta semana, o governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta quinta-feira (28) a lei que reajusta o piso salarial paulista para R$ 1.874,36.

O valor representa um aumento nominal de 46% sobre o piso pago em 2022, de R$ 1.284.

A nova lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da publicação. Com a sanção, o salário mínimo paulista passa a ser 15,6% maior em relação ao atual piso nacional, que é de R$ 1.621.

A diferença de R$ 253 representa um diferencial que reflete o impacto positivo da política paulista de proteção à renda.

O reajuste de 46% desde 2022 garante desempenho melhor que o nacional, que teve aumento nominal de 33,7% no mesmo intervalo.

O piso paulista mais que dobrou em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 19,5% no período.

O piso paulista vale para trabalhadores de categorias que não têm salário mínimo profissional definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. A medida abrange funções como trabalhadores domésticos, cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência, serventes, trabalhadores agropecuários, auxiliares de serviços gerais, vendedores, garçons, motoboys, pedreiros, encanadores, pintores, operadores de telemarketing e trabalhadores de limpeza e conservação, entre outras atividades. Sem dúvida, o reajuste garante estímulo à economia local. Com salários mais compatíveis com a realidade econômica e o custo de vida, aumenta-se o consumo das famílias, movimentando o comércio e aquecendo a economia. Há também motivação e produtividade. Colaboradores que se sentem justamente remunerados tendem a apresentar maior engajamento, menor índice de absenteísmo e maior lealdade à empresa ou instituição. No Brasil, o reajuste anual é um direito garantido pela CLT e pelas Convenções Coletivas de Trabalho, assegurando que nenhum contrato seja firmado abaixo do valor mínimo estipulado para a profissão.