Planejar para desenvolver

O planejamento urbano é o ponto central de discussões sobre o futuro das cidades e da mobilidade urbana.

Trata-se de um momento importante para garantir o melhor bem-estar e estrutura para os moradores.

A partir do planejamento que as cidades são reconstruídas e que os cidadãos conseguem se reconectar com os espaços onde vivem.

É um processo que leva à criação e ao desenvolvimento de áreas urbanas.

Na semana passada, um levantamento da Prefeitura mostrou que desde 2017 Suzano vem em uma sequência de conquistas importantes quanto à atualização e avanço das legislações urbanísticas na cidade. Os instrumentos, indispensáveis para o planejamento e desenvolvimento do município, aliados à elaboração de planos e estudos pioneiros, colocam a cidade em um novo patamar para encarar os futuros desafios da sociedade quanto ao crescimento, mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável.

Nos dias atuais, o crescimento das cidades é um tema central nas discussões sobre desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. À medida que a população global continua a crescer, a urbanização avança a passos largos, trazendo consigo desafios e oportunidades, afirmam especialistas. O planejamento urbano desempenha um papel fundamental nesse contexto, sendo um instrumento vital para moldar o futuro das cidades de forma equilibrada, sustentável e inclusiva.

Em Suzano, ao longo dos últimos oito anos, a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi se empenhou em atualizar a legislação urbanística da cidade, sendo que logo no primeiro ano garantiu o novo Plano Diretor (Lei Complementar nº 312/2017) de Suzano. O dispositivo legal, com vigência até 2027, permite a criação e o acompanhamento de políticas públicas de desenvolvimento urbano.

Ao longo da gestão, também foi possível a elaboração de planos que refletem o futuro da cidade a médio e longo prazo. Entre eles estão o Plano de Saneamento, o Plano de Mobilidade, o Plano Municipal da Mata Atlântica.