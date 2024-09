Projeto "Circuito e Cidadania" leva a importância de respeitar regras de trânsito

o projeto "Circuito e Cidadania" teve o objetivo de trazer a montagem e circulação de uma peça teatral interativa sobre cidadania e importância da educação no trânsito. o projeto "Circuito e Cidadania" teve o objetivo de trazer a montagem e circulação de uma peça teatral interativa sobre cidadania e importância da educação no trânsito.

Suzano/SP recebeu o projeto "Circuito e Cidadania" nos dias 29,30 de Agosto e 02 de Setembro, com o objetivo de promover a educação a respeito do trânsito para crianças.

Em sua 2ª edição, o projeto "Circuito e Cidadania" teve o objetivo de trazer a montagem e circulação de uma peça teatral interativa sobre cidadania e importância da educação no trânsito. As atividades foram realizadas com o público infantil, em instituições públicas, de forma totalmente gratuita.

Os objetivos do projeto incluíram a divulgação de informações essenciais sobre as regras de trânsito, por meio da arte e brincadeira. Além disso, visaram o desenvolvimento de valores cidadãos, através da experiência com situações no trânsito, bem como melhorar as relações entre as pessoas e as cidades, incentivando o cuidado e limpeza das vias.

Ao todo, as apresentações contemplaram 480 crianças, e foram realizadas na escola EM Nereide do Carmo Peronti Sasso.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto "Circuito e Cidadania" tem a produção de Ricardo Martins, apoio da Komedi/SSP, com patrocínio da MRS e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“Mais uma vez, o 'Circuito da Cidadania' mostrou sua importância e estamos orgulhos do resultado. Por meio da arte, interação e aprendizado, ajudamos a formar cidadãos cada vez mais conscientes e seguros”, Gustavo Rocha.

