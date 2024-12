Reportagem da Agência Brasil mostra que apenas 58,5% dos resíduos sólidos urbanos gerados em 2023 foram encaminhados para destinação ambientalmente adequada. Os números são do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024, divulgado nesta segunda-feira (9) pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema).

Há uma preocupação nas cidades do Alto Tietê que têm trabalhado com programas de ecopontos e outras ações ambientais com objetivo de garantir a destinação adequada.

De acordo com o estudo, 41,5% do que foi descartado pelos brasileiros e encaminhado para disposição final tiveram destinação inadequada, como os lixões, que receberam 35,5% dos resíduos gerados no país.

O relatório com os dados divulgados chama a atenção para o não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída em 2018 pela Lei 12.30, que estabelecia o ano de 2024 como prazo final para o encerramento definitivo dos lixões no país.

De acordo com a estimativa apresentada no panorama, em 2023, o brasileiro gerou, em média, 1,047 quilos de resíduos sólidos urbanos por dia, o que leva a uma geração equivalente a mais de 221 mil toneladas de resíduos e de 81 milhões de toneladas ao longo do ano, em todo o país.

O estudo apresentado mostra a importância que tem de se dar a iniciativas como os ecopontos - local que tem por finalidade coletar, armazenar, manusear e transportar os resíduos sólidos que não podem ser descartados no lixo comum. Muito utilizado pelas prefeituras de municípios, shoppings, indústria em geral, construção civil e condomínios, locais onde a produção de resíduos é em alto volume e muitos não devem ser descartados no lixo comum. Esses resíduos são retirados pelas empresas de coleta e levados para os locais adequados para os seus descartes.

Em todo o País, do total de material descartado que recebe destinação ambientalmente adequada, 8% dos resíduos secos são encaminhados para a reciclagem. São mais de 6,7 milhões de toneladas, que em 2023 foram avaliados para serem reinseridos na cadeia produtiva, sendo que a maior parte desse encaminhamento, 67,2% foi realizada por coletores informais e apenas 32,8% pelos serviços públicos de coleta, associações e cooperativas.

No ano passado, 0,4% dos resíduos sólidos urbanos gerados no país foram encaminhados aos pátios ou usinas de compostagem do país, o que equivale a cerca de 300 mil toneladas, das quais, após triagem e processo de compostagem, resultaram na produção de 85,5 mil toneladas de composto orgânico.