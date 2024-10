O serviço público é essencial para o funcionamento das instituições e para garantir que a sociedade tenha acesso a direitos e serviços fundamentais.

O trabalho dos servidores se reflete em todas as áreas e funções, desde os parlamentares eleitos pela sociedade, até os servidores concursados, comissionados e estagiários que atuam em funções técnicas e administrativas.

O Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, é uma data que carrega grande significado para a administração pública e a sociedade como um todo. Instituído em 1939 pelo Decreto-Lei nº 1.713, durante o governo de Getúlio Vargas, o dia foi criado para valorizar e reconhecer o trabalho dos servidores que, diariamente, dedicam-se a prestar serviços essenciais à população. O decreto fez parte de uma série de reformas administrativas que visavam organizar e regulamentar o serviço público, criando condições mais estruturadas para o exercício das funções e estabelecendo os direitos e deveres dos servidores.

A celebração dessa data tem como objetivo reconhecer a importância dos profissionais que atuam na prestação de serviços à sociedade, seja nas áreas da saúde, educação, segurança, cultura ou na gestão e administração pública.

O Dia do Servidor Público é uma data usada para celebrar os servidores públicos, isto é, todas as pessoas que se dedicam aos trabalhos na administração pública. Os servidores são aqueles profissionais que assumem cargos de trabalho na União, nos estados ou nos municípios, prestando serviço à comunidade em suas áreas de atuação.

O serviço público é algo fundamental para o funcionamento do país, uma vez que são os servidores que atendem a população e realizam atividades de grande importância para o Brasil. O serviço público se estabeleceu a partir da conquista da independência brasileira, em 1822.

"Apesar de ser uma data comemorativa conhecida, o Dia do Servidor Público não é considerado um feriado. Ainda assim, é bastante comum que a União, os estados e os municípios reconheçam esse dia como ponto facultativo. Assim, muitos servidores ganham folga nessa data, com exceção dos que exercem os serviços essenciais.

É bastante comum que a folga do Dia do Servidor Público seja transferida para outros dias a fim de criar-se uma “folga estendida”.