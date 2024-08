Academia Marinheiro prepara evento em alusão ao Dia do Capoeirista neste sábado

O Dia do Capoeirista é celebrado neste sábado (3) e a Academia Marinheiro convidou capoeiristas para um evento em alusão à data, a partir das 9 horas. Ele farão uma apresentação nas dependências do estabelecimento, situada na Rua General Francisco Glicério, 354, no 3º andar, no Centro de Suzano. O evento será aberto ao público.

Vídeos do evento serão publicados em todas as redes sociais da Marinheiro, que completou 44 anos de história na cidade, no dia 1º julho. Segundo Amaro Caetano de Souza, o Mestre Amaro, desde então, os conteúdos vêm sendo divulgados pelas redes sociais, contando a trajetória da Academia Marinheiro na cidade.

“Estamos em comemoração desde julho. Não é fácil atingir esse tempo. É muita história”, disse. Para ele, a história da capoeira coincide com a história do Brasil. “Essa data veio para coroar nossa história, que complementa com a do País. Para nós é uma conquista. A data reconhece toda essa trajetória”, destacou Mestre Amaro.

A lei nº 4.649, de 7 de agosto de 1985, do governo de São Paulo, instituiu oficialmente esta data como Dia do Capoeirista. Além disso, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), conferiu à arte o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade.