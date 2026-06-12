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Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
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Esportes

Ancelotti celebra chance de treinar o Brasil na Copa

Técnico da Seleção prestou sua solidariedade aos familiares do campeão do mundo em 1970, que faleceu nessa quinta-feira (11)

12 junho 2026 - 19h42Por da Reportagem Local
Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva na véspera da estreia na Copa do Mundo 2026Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva na véspera da estreia na Copa do Mundo 2026 - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O treinador Carlo Ancelotti não escondeu a alegria em poder comandar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (12), véspera da estreia no Mundial, contra o Marrocos, ele comentou que irá desfrutar desta oportunidade com “alegria e felicidade”.

“É uma experiência nova, mas algo especial obviamente. É ter a responsabilidade e a honra de representar o país do futebol, a seleção mais laureada do mundo. Duas coisas: responsabilidade e honra. Eu quero aproveitar esse momento com alegria e felicidade porque é um momento muito bonito da minha história”, celebrou, na entrevista realizada no complexo do MetLife Stadium.

A Amarelinha buscará os primeiros três pontos diante da quarta colocada do último Mundial. Para Ancelotti, a equipe terá que ter atenção em todas as fases do jogo para vencer um “time muito bem preparado e forte”.

“Marrocos é um time muito bem organizado, com qualidade em todos os aspectos. Temos que fazer um jogo completo, não podemos esquecer de nada disso, defensivamente, ofensivamente ou em transição. Vigiar bem o nível defensivo, ter uma bola parada forte porque temos qualidade aí. No futebol moderno, não existe time pequeno, Marrocos é um dos melhores times da África, (...) é um time muito bem preparado e forte”, disse.

Desde que Ancelotti anunciou os 26 convocados para a competição, a lista sofreu apenas uma alteração. O lateral-direito Wesley, que se lesionou no primeiro tempo da vitória sobre o Egito, foi substituído pelo meio-campista Éderson Silva. O italiano lamentou o corte de Wesley e explicou a escolha de Éderson.

“Cortar um jogador é um aspecto do meu trabalho que não gosto de fazer porque é muito triste, mas não havia outra solução. Ele teve uma lesão bastante séria e não se recuperaria nessa Copa do Mundo”, lamentou o treinador.

“Encontramos Éderson porque a dúvida ao escolher os 26 era se chamaria nove ou oito defensores e seis meias. Escolhemos nove defensores, mas eu acho que Danilo e Ibañez nos dão confiança nessa posição, preferimos adiantar um pouco o meio com o Éderson, que fez um fim de temporada muito bom”, completou.

Brasil e Marrocos se enfrentam às 19h (de Brasília) deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida, válida pela primeira rodada do grupo C, terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta), sportv e N Sports (TV fechada), Ge TV (via Globoplay) e CazéTV (YouTube).

Solidariedade à família de Brito

Antes de encerrar a coletiva, Carlo Ancelotti prestou sua solidariedade à família do ex-zagueiro e um dos hérois do tricampeonato mundial em 1970 Brito, que faleceu nessa quinta-feira (11).

"(Quero) Mandar um abraço à família dessa fantástica lenda do futebol brasileiro, ganhou o Mundial de 70. Mandamos um abraço da CBF a toda a família dele", declarou.