Ancelotti celebra chance de treinar o Brasil na Copa

O treinador Carlo Ancelotti não escondeu a alegria em poder comandar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (12), véspera da estreia no Mundial, contra o Marrocos, ele comentou que irá desfrutar desta oportunidade com “alegria e felicidade”.

“É uma experiência nova, mas algo especial obviamente. É ter a responsabilidade e a honra de representar o país do futebol, a seleção mais laureada do mundo. Duas coisas: responsabilidade e honra. Eu quero aproveitar esse momento com alegria e felicidade porque é um momento muito bonito da minha história”, celebrou, na entrevista realizada no complexo do MetLife Stadium.

A Amarelinha buscará os primeiros três pontos diante da quarta colocada do último Mundial. Para Ancelotti, a equipe terá que ter atenção em todas as fases do jogo para vencer um “time muito bem preparado e forte”.

“Marrocos é um time muito bem organizado, com qualidade em todos os aspectos. Temos que fazer um jogo completo, não podemos esquecer de nada disso, defensivamente, ofensivamente ou em transição. Vigiar bem o nível defensivo, ter uma bola parada forte porque temos qualidade aí. No futebol moderno, não existe time pequeno, Marrocos é um dos melhores times da África, (...) é um time muito bem preparado e forte”, disse.

Desde que Ancelotti anunciou os 26 convocados para a competição, a lista sofreu apenas uma alteração. O lateral-direito Wesley, que se lesionou no primeiro tempo da vitória sobre o Egito, foi substituído pelo meio-campista Éderson Silva. O italiano lamentou o corte de Wesley e explicou a escolha de Éderson.

“Cortar um jogador é um aspecto do meu trabalho que não gosto de fazer porque é muito triste, mas não havia outra solução. Ele teve uma lesão bastante séria e não se recuperaria nessa Copa do Mundo”, lamentou o treinador.

“Encontramos Éderson porque a dúvida ao escolher os 26 era se chamaria nove ou oito defensores e seis meias. Escolhemos nove defensores, mas eu acho que Danilo e Ibañez nos dão confiança nessa posição, preferimos adiantar um pouco o meio com o Éderson, que fez um fim de temporada muito bom”, completou.

Brasil e Marrocos se enfrentam às 19h (de Brasília) deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida, válida pela primeira rodada do grupo C, terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta), sportv e N Sports (TV fechada), Ge TV (via Globoplay) e CazéTV (YouTube).

Solidariedade à família de Brito

Antes de encerrar a coletiva, Carlo Ancelotti prestou sua solidariedade à família do ex-zagueiro e um dos hérois do tricampeonato mundial em 1970 Brito, que faleceu nessa quinta-feira (11).

"(Quero) Mandar um abraço à família dessa fantástica lenda do futebol brasileiro, ganhou o Mundial de 70. Mandamos um abraço da CBF a toda a família dele", declarou.