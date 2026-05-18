Ancelotti convoca os 26 jogadores para a Copa e chama Neymar pela 1ª vez

O técnico Carlo Ancelotti chamou Neymar para disputar a Copa do Mundo de 2026. O atacante apareceu na lista de convocados anunciada nesta segunda-feira. Neymar vai disputar seu quarto Mundial na carreira, depois de ser convocado pela primeira vez pelo técnico italiano.
A maior surpresa ficou por conta do goleiro Weverton, do Grêmio, que ganha a primeira chance com Ancelotti justamente na convocação final para a Copa do Mundo. Uma ausência que chama a atenção é a do atacante João Pedro, que havia sido chamado em três das cinco convocações do italiano.
A convocação foi divulgada em um evento especial no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, que contou com a presença de personalidades do mundo do futebol, como ex-jogadores e dirigentes. Mais de 700 profissionais de imprensa cobriram o evento, incluindo jornalistas de 13 países.
Veja a lista de convocados:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);
Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).