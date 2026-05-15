Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo

O São Paulo tem um novo técnico. Dorival Júnior foi anunciado nesta sexta-feira (15) como o novo comandante do time.

Em nova reunião na manhã desta sexta-feira, em Florianópolis, a diretoria do clube e o técnico acertaram um contrato até o fim desta temporada.

O novo comandante estará no Rio de Janeiro neste sábado, para acompanhar o jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Ele ainda não comandará a equipe, o que será a missão de membros da comissão técnica fixa do clube.

São Paulo e Dorival tiveram que ceder na parte financeira. A diretoria chegou a ficar pessimista durante a primeira reunião, que começou na quinta-feira e invadiu a madrugada da sexta-feira.

Aos 64 anos, Dorival Júnior chega para sua terceira passagem pelo tricolor. A primeira foi entre 2017 e 2018, com 40 jogos e 17 vitórias.