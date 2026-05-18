Suzano Vôlei renova contrato do líbero Taichi

O Suzano Vôlei iniciou a segunda semana de anúncios de seu elenco ao oficializar a renovação de contrato do líbero Taichi na manhã desta segunda-feira (18/). A ampliação de contrato com o atleta de 27 anos nascido em Mogi das Cruzes (SP) confirma a extensão de vínculo com um dos remanescentes da reestreia do Clube no cenário profissional.



Vestindo a camisa suzanense desde o primeiro jogo da equipe, ainda na temporada 2021/22, Taichi conquistou os títulos das duas divisões de acesso do voleibol brasileiro com o Suzano, sendo um personagem notório em quadra por inflamar a torcida com sua vibração junto aos companheiros de time.



Ao longo de sua trajetória na Capital do Vôlei, também integrou as históricas campanhas semifinalistas das Superligas de 2022/23 e 2024/25, da Copa Brasil em 2023, e nos vice-campeonatos paulista das três últimas temporadas, destacando-se como especialista defensivo do elenco em sua passagem.



O líbero agradeceu a confiança e afirmou que sua energia é a de um torcedor em quadra. “Estou muito feliz em renovar com o Suzano, a energia que nos empurra em cada ponto é o que vem da arquibancada, e eu tento traduzir isso ali junto dos meus companheiros. Indo para mais um ano na cidade, prometo a mesma garra de sempre para ajudar cada vez mais o time”, apontou.

