Itaquá goleia União Mogi por 4 a 1 em 'clássico regional' pela 'Bezinha' do Paulista

O Itaquaquecetuba (IAC) manteve a boa fase na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha, e se deu bem no “clássico regional” contra o União Mogi. O IAC venceu por 4 a 1.

Jogo ocorreu na manhã deste domingo (17) e válido pela última rodada do primeiro turno no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquá.

O IAC está invicto com 13 pontos: quatro vitórias e um empate. O União segue em momento difícil da competição com três jogos com derrotadas seguidas.

A vitória deixa o IAC em ótima condição. O time já se prepara para a próxima partida. No sábado (23) visita o Mauaense, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá. Já o União Mogi encara o Barcelona-SP, no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. Os dois jogos estão marcados para as 15h.