Arena Mané Garrincha será o palco de final da Copa do Brasil

A Arena Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da decisão do título da Copa do Brasil no dia 6 de dezembro (um domingo), que pela primeira vez na história ocorrerá em jogo único.

A escolha foi anunciada nesta quinta-feira (10) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também definiu, por sorteio, os mandos de campo das semifinais Grêmio x Atlético-MG e Palmeiras x Vasco. Os finalistas asseguram presença da Copa Libertadores de 2027 (o campeão garante vaga na fase de grupos do torneio, enquanto o vice disputará a fase preliminar).

Desde que foi criada, em 1989, a competição sempre fora decidida em partidas de ida e volta. A final da atual 38ª edição da Copa do Brasil no Mané Garrincha encerrará o calendário do futebol nacional, no mesmo palco da abertura da temporada, em 1º de fevereiro, quando houve a decisão da Supercopa Rei. Na ocasião, mais de 71 mil torcedores lotaram o estádio para assistir Flamengo x Corinthians e viram o Timão conquistar a taça com vitória por 2 a 0.

A Copa do Brasil começou em 18 de fevereiro e reuniu 128 times, 34 a mais que na edição de 2025.