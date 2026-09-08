Palmeiras tem jogo decisivo contra LDU

O Palmeiras inicia a disputa das quartas de final da Conmebol Libertadores contra a LDU, do Equador, na noite desta quarta-feira (9). O jogo de ida será disputado no Nubank Parque, a partir das 19h (de Brasília).

O Verdão terminou a fase de grupos com 11 pontos, na segunda colocação do grupo F, e eliminou o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final. Já a LDU ficou em primeiro lugar no grupo G com 12 pontos, antes de eliminar o Mirassol nos pênaltis, na fase seguinte.

A equipe de Abel Ferreira vive momento de pouca inspiração em campo, com apenas três vitórias nos últimos dez jogos. Os seis empates no recorte mostram a dificuldade que o Verdão enfrenta para decidir as partidas a seu favor. O time vem de três empates consecutivos, os dois últimos sem marcar gols. A sequência fez a equipe paulista perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Classificada para o hexagonal final do Campeonato Equatoriano após vitória sobre o Técnico Universitario na última sexta-feira (4), a LDU chega com mais dois dias de descanso que o adversário.