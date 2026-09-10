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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Esportes

Rodrigo Oliveira assume presidência do União Suzano Atlético Clube

Rodrigo era vice-presidente do clube e assume a gestão com compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo clube

10 setembro 2026 - 16h39Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Rodrigo era vice-presidente do clube e assume a gestão com compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo clubeRodrigo era vice-presidente do clube e assume a gestão com compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo clube - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O União Suzano Atlético Clube (USAC) anunciou, nesta quinta-feira (10), o novo presidente do clube. Rodrigo Oliveira de Souza era o vice-presidente do clube, e agora, passa a exercer todas as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo.

O anúncio foi feito no perfil oficial do clube no Instagram, e recebeu diversos comentários positivos na publicação. “Rodrigo Oliveira de Souza assume a presidência com o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo clube, mantendo o foco na organização, no fortalecimento institucional e no crescimento do União Suzano Atlético Clube dentro e fora de campo”, disse o clube na publicação. 

O clube também destacou que a nova presidência reforça o compromisso com atletas, comissão técnica, colaboradores, torcedores, parceiros e toda a comunidade que faz parte da história do clube.

Troca na comissão técnica

A atual gestão assume a saída do ex-presidente do clube, Everton Souza de Oliveira, que deixou o clube por decisão pessoal. O técnico, Juliano Maia, e seu auxiliar técnico Allan Hermano, também deixaram a comissão em julho deste ano. 

O novo técnico do clube passou a ser o Tássio Ferreira, que está à frente do clube com o auxiliar técnico, ‘Souza’, desde julho deste ano.