Rodrigo Oliveira assume presidência do União Suzano Atlético Clube

O União Suzano Atlético Clube (USAC) anunciou, nesta quinta-feira (10), o novo presidente do clube. Rodrigo Oliveira de Souza era o vice-presidente do clube, e agora, passa a exercer todas as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo.

O anúncio foi feito no perfil oficial do clube no Instagram, e recebeu diversos comentários positivos na publicação. “Rodrigo Oliveira de Souza assume a presidência com o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo clube, mantendo o foco na organização, no fortalecimento institucional e no crescimento do União Suzano Atlético Clube dentro e fora de campo”, disse o clube na publicação.

O clube também destacou que a nova presidência reforça o compromisso com atletas, comissão técnica, colaboradores, torcedores, parceiros e toda a comunidade que faz parte da história do clube.

Troca na comissão técnica

A atual gestão assume a saída do ex-presidente do clube, Everton Souza de Oliveira, que deixou o clube por decisão pessoal. O técnico, Juliano Maia, e seu auxiliar técnico Allan Hermano, também deixaram a comissão em julho deste ano.

O novo técnico do clube passou a ser o Tássio Ferreira, que está à frente do clube com o auxiliar técnico, ‘Souza’, desde julho deste ano.