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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Esportes

Com Endrick e Estevão, Ancelotti faz primeira convocação da Seleção após Copa do Mundo

Técnico chama 26 jogadores para os amistosos contra Austrália e índia

09 setembro 2026 - 15h56Por da Reportagem Local
Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da SeleçãoCarlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, anunciou nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Convocados representarão o Brasil nos amistosos contra Austrália e índia, rumo ao Mundial de 2030.

São 26 jogadores, dez que atuam no futebol brasileiro, que serão utilizados nos três compromissos da próxima Data Fifa. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes e, depois, terá a Índia como oponente.

Convocados

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Victor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Meio-campista: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vini Jr. (Real Madrid).

Compromissos

No dia 25 de setembro, enfrenta os australianos no Estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília). Encara novamente os donos da casa no dia 29, no Estádio Suncorp, em Brisbane, também às 7h (de Brasília).

Em seguida, a Amarelinha disputará seu primeiro jogo da história contra a Índia, no dia 3 de outubro, às 11h de Brasília (19h30 no horário local) no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Salt Lake), em Calcutá.