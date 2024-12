Arena Suzano sedia encerramento de modalidades esportivas de 2024

A Arena Suzano, localizada no interior do Parque Municipal Max Feffer, foi palco no último domingo (08/12) do encerramento das atividades do “Dia D” da Associação de Desporto do Alto Tietê (Adat). O evento, gratuito e apoiado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contou com a participação de aproximadamente 800 alunos, que realizaram apresentações de capoeira, basquete, judô, atletismo e ginásticas rítmica e artística.

Estiveram presentes no “Dia D” o prefeito Rodrigo Ashiuchi; o presidente da Adat, Fausto Pizzolato; o coordenador da Adat, Alex de Souza; e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.

A Adat, em parceria com a Prefeitura de Suzano, é credenciada para desenvolver diversas práticas esportivas por meio das leis de incentivo ao esporte. Seus projetos têm como objetivo formar cidadãos mais conscientes de seu papel na sociedade por meio da prática desportiva. Atualmente, a iniciativa atende mais de 1,7 mil jovens suzanenses, com idades entre 7 e 17 anos, em polos distribuídos pela cidade

Além das apresentações, o evento também promoveu um momento de reflexão e aprendizado com uma palestra sobre saúde mental, realizada no período da manhã. O público também pôde participar da “Oficina Corporal”, uma iniciativa da Prefeitura de Suzano que ofereceu atividades como pilates de solo, circuito funcional, aulas de dança, GAP (glúteos, abdômen e pernas), HIIT e aerohiit. Essas práticas contribuíram não apenas para a melhora da saúde física dos participantes, mas também para o fortalecimento da convivência coletiva e o incentivo a hábitos mais saudáveis.

Para ampliar o alcance do evento, as apresentações foram transmitidas no canal Torcida Brasileira TV, no YouTube, permitindo que qualquer munícipe acompanhasse o evento pela internet.

Para Nardinho, a iniciativa oferece aos jovens a oportunidade de desenvolverem as modalidades esportivas que mais gostam, além de valorizar a prática de atividade física. “O evento representa muito mais do que um encerramento. Ele é um momento de celebração dos esforços dos alunos, professores e famílias que, juntos, promovem o crescimento do esporte em Suzano. É gratificante ver o talento e a dedicação desses jovens sendo apresentados ao público”, destacou o secretário.

Por sua vez, o prefeito destacou o sucesso da parceria e o impacto positivo que ela tem gerado na vida dos participantes. Ele ressaltou que eventos como esse fortalecem os laços comunitários e promovem oportunidades para os jovens. “Ver tantas crianças e adolescentes se dedicando ao esporte é motivo de orgulho. Além de incentivarmos hábitos saudáveis, estamos criando um ambiente onde eles podem desenvolver suas habilidades e construir um futuro promissor, além do lazer. É sobre dar oportunidades e mostrar que Suzano valoriza o talento e o esforço de cada um”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

Também participaram do evento os secretários municipais Paulo Pavione, de Comunicação Pública; José Serafim da Silva Júnior, de Assuntos Jurídicos; e Sadao Sakai, de Meio Ambiente. Ainda estiveram presentes o vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; e os vereadores eleitos André Chiang e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro, além do técnico de Educação Física da Diretoria Regional de Ensino, Ari Carvalho; do empresário da Senshi Produtos Japoneses, Fernando Brandão; e do diretor administrativo do Colégio Silogeu, Marcelo Belchior e de professores responsáveis por cada modalidade.