Aster Itaquá empata e passa em 1º no grupo

O Aster Itaquá empatou com o Sport em 1 a 1 e avançou de fase na Copinha em primeiro lugar. Essa é a primeira vez que um time do Alto Tietê passa de fase na competição mais disputada de futebol júnior.

Luiz Henrique, pelo Sport, abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos.

O resultado classificava o Sport em primeiro e mantinha o time em Itaquá.

Mas, no segundo tempo, o zagueiro Almeida, aos 10 minutos, subiu sozinho e fez de cabeça após escanteio para o Aster.

O empate deixou os dois times com 7 pontos, mas como o Aster goleou o Cruzeiro-AL por 4 a 0, garantiu a primeira posição pelo saldo de gols.

Agora o Aster segue em Itaquá e recebe o Oeste, que perdeu para o Palmeiras e ficou em segundo no grupo.

A regra do torneio é que o time que fica em primeiro pega o segundo colocado do grupo seguinte na outra fase. E o segundo pega o primeiro do outro grupo.

O Aster Itaquá tem feito história. O time está disputando pela primeira vez a competição e também é a primeira vez que a cidade recebe jogos da copa.

Em compensação, os outros dois times da região, União e Usac, foram eliminados logo na segunda rodada, com dois jogos e duas derrotas.