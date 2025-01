Aster Itaquá enfrenta o Falcon-SE pela Copinha nesta terça

Podendo carimbar a sua vaga na segunda fase da Copinha, de forma antecipada, o Aster Itaquá encara o Falcon-SE, às 13 horas, no Campo do Brasil, pelo Grupo 28 da competição, nesta terça-feira (7).

Sensação da última edição da competição, o Aster estreou no sábado (4), contra o Dourados-MS, e venceu por 4 a 1. No mesmo dia, o time sergipano empatou contra contra a equipe goiana, apontada como uma das favoritas da chave, por 1 a 1.

O resultado deixou a equipe de Itaquá na liderança, com três pontos. Uma vitória pode garantir o time da cidade na segunda fase da competição.

No ano passado, o time de Itaquá chegou até as quartas de final, eliminando o Palmeiras, que era o atual campeão e tinha Estevam no time, destaque da equuipe de Abel Ferreira no profissional. Nas quartas, o time caiu nos pênaltis para o Flamengo, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Dourados e Vila Nova jogam na sequência, às 15h15, também no Campo do Brasil.