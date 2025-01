Aster Itaquá perde pela primeira vez na Copinha contra o Falcon-SE

O Aster Itaquaquecetuba perdeu para o Falcon-SE por 2 a 0 na tarde desta terça-feira (7) pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Os gols foram marcados pelo Maranhão, camisa 10 do time sergipano.

Somando a participação no ano passado, é a primeira vez que o Aster Itaquá perde na Copinha. Na edição anterior foram cinco vitórias e dois empates, sendo eliminados nos pênaltis contra o Flamengo.

Com o resultado, a equipe fica em 2º com três pontos, atrás do próprio Falcon, que tem quatro pontos. O Aster ainda pode perder uma posição em caso de vitória do Vila Nova-GO contra o Dourados-MS nesta terça-feira (7).

O jogo

O primeiro tempo começou muito corrido e com os dois times tentando o ataque a todo momento. As primeiras chances foram do Falcon, em dois chutes fortes de fora da área de Guilherme.

No primeiro, aos 10 minutos, Henrique fez uma defesaça. Aos 20 minutos, a bola passou muito perto da trave e assustou a equipe de Itaquá.

Na metade do primeiro tempo começou a chover. O jogo começou a ficar mais brigado no meio de campo e sem chances para os dois lados.

O Aster teve duas chances, uma aos 34 minutos, com Acássio, e uma aos 39, com Ítalo. Em ambas a bola subiu demais e foi para fora.

A última grande chance do primeiro tempo foi do Falcon. Em cobrança de falta, Henrique teve que fazer uma ótima defesa, evitando o gol de Maranhão.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Falcon teve uma chance logo aos 5 minutos. Ricardo chutou de longe com força e a bola passou por cima do gol com perigo.

Após um período sem muitas oportunidades para os dois lados, o Falcon abriu o placar. Aos 23 minutos, a equipe sergipana trabalhou bem a bola, que chegou para Guilherme bater. O chute saiu mascado e sobrou para Maranhão, livre na segunda trave, bater para o gol.

Buscando o empate, o Aster foi para a cima e perdeu uma grande chance aos 29 minutos. O atacante Batata ajeitou para Kauã Piazzi, que dominou a bola e, cara a cara com o goleiro, chutou por cima.

No minuto seguinte, Marquinhos, do Falcon, também recebeu um passe de frente para o gol e bateu por cima da meta.

O Falcon liquidou a vitória aos 45 minutos. Em uma falha da defesa do Aster, Maranhão viu o gol aberto e só precisou empurrar para as redes

Aos 48, o Aster foi para o abafa e conseguiu uma grande chance. Júlio Chiotti bateu na entrada da pequena área, mas o goleiro Dida fez uma defesaça com o pé.