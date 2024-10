Atleta suzanense de 7 anos é campeã paulista de judô

A judoca Alice Campos Lopes, de 7 anos, atleta da Associação Kyoei, entidade conveniada com a Prefeitura de Suzano por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conquistou o Campeonato Paulista de Judô na categoria Sub-9 Meio-Leve no último sábado (12/10), em evento realizado em São Bernardo do Campo. A competição, que coincidiu com o Dia das Crianças, contou com a presença de diversos atletas do Estado de São Paulo, mas foi Alice quem se destacou como a melhor judoca de sua categoria, vencendo todas as suas quatro lutas.

Durante o torneio, a lutadora demonstrou seu desempenho com vitórias conquistadas tanto por pontuação quanto por imobilizações. A atleta, que tem se dedicado a um período intenso de treinos, segue uma dieta para manter seu peso ideal, o que reflete sua disciplina e comprometimento com o esporte.

No mesmo evento, outros atletas de Suzano também participaram e mostraram talento. Lorenzo Alves ficou em 5° lugar na categoria Sub-9 Médio, enquanto Murilo Miranda, que competiu na categoria Sub-11 Leve, não conseguiu avançar para a repescagem.

A coordenadora técnica da Associação Kyoei, Vanessa Billard, destacou o trabalho e empenho de todos. “Alice e seus colegas mostraram muita garra nas competições. Estamos orgulhosos dos resultados e do compromisso que nossos jovens atletas têm demonstrado. Esses resultados são frutos de muito treino e disciplina e continuaremos a incentivá-los a buscar ainda mais conquistas”.

O secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, também celebrou o desempenho dos atletas. “A vitória de Alice e a participação dos demais judocas reforçam a importância do investimento no esporte e no desenvolvimento dos nossos jovens. O esporte é um caminho de transformação, e seguiremos apoiando para que eles alcancem novos patamares e tragam ainda mais orgulho para nossa cidade”, afirmou.