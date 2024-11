Atletas de judô de Suzano participam de campeonato em Santa Catarina

Três atletas da Associação de Judô Kyoei, conveniada com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, participaram no último final de semana no Meeting Interestadual Interclubes 2024, competição de judô considerada pelos participantes da modalidade como uma das mais disputadas do país. O campeonato aconteceu na cidade de São José, em Santa Catarina, e reuniu mais de 1,6 mil judocas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Na divisão “Graduados”, participaram as irmãs Olivia e Laura Cruz, com as duas terminando a competição no 5º lugar. Ambas se classificaram para o campeonato por meio de uma seletiva realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, conquistando suas vagas sendo vice-campeãs na disputa.

Laura disputou pela categoria sub-13. Ela já havia sido vice-campeã na edição 2023 do evento e também no campeonato paulista da modalidade. Por sua vez, Olivia, que foi campeã paulista no ano passado, finalizou sua primeira participação no evento do final de semana também na 5ª colocação. Já na divisão de aspirantes, o estreante Rodrigo Moreira conquistou o 3º lugar.

Os atletas foram acompanhados pela coordenadora técnica da associação, Vanessa Billard, e pelo técnico Valmir Gomes. Vanessa avaliou a participação dos atletas que representaram a cidade na competição. “Foi um resultado bem expressivo. Estava bem difícil, os alunos treinaram muito e participamos de lutas extremamente competitivas. Fizemos um treino específico com eles e o resultado veio. Não fomos campeões, mas considerando todas as lutas e o processo do campeonato, ficou dentro do esperado”, disse.

O secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou os judocas pelo resultado obtido e ressaltou a influência da pasta no processo de aprendizagem dos alunos. “Eles treinam no Suzanão (Estádio Municipal Francisco Marques Figueira) e são grandes representantes da nossa cidade. Fico muito feliz pelo resultado, pois eles são lutadores disciplinados e muito bons no esporte que praticam. Os parabenizo pela conquista, assim como aos seus treinadores”, declarou o chefe da pasta.