Atletas de karatê de Ferraz se destacam em campeonato brasileiro

No último domingo, 10 de novembro, aconteceu o Campeonato Brasileiro de Karatê da Confederação Brasileira de Karatê Jutsu (CBKJ) em Santana de Parnaíba. Os atletas ferrazenses da Associação Dragões Negros do Karatê-Do, estiveram presentes disputando em várias categorias.

Ao todo, 11 atletas estiveram disputando as principais modalidades de Shiai Kumite (luta pontuada) e Kata (formas), no qual foram destaques recebendo o troféu de 1° lugar em ambas as categorias e, o troféu de 3° lugar no ranking geral, entre 18 associações presentes.

Os atletas ferrazenses se revezaram no pódio do campeonato, a saber: seis medalhas de ouro, três medalhas de prata e quatro medalhas de Bronze.

A Associação Dragões do Karatê-Do existe há mais de 17 anos em Ferraz, sempre oferecendo à comunidade aulas gratuitas, com o apoio Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Esportes, na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Primorosa Jorge e no Centro de Integração da Cidadania (CIC).

Vale salientar que entre os atletas ferrazenses temos campeões paulistas, brasileiros e sul-americanos de Karatê, e alguns deles, campeões em todos esses níveis.