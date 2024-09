Atletas suzanenses estão na Bahia para a disputa Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Quatro atletas do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, estão na disputa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. A competição começou a ser disputada nesta quarta-feira (26) e se estenderá até domingo (29), na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas-BA.

Emilly Sakamoto (20 anos), Emilly Marsulo (16 anos), Beatriz Moliani (16 anos) e Maria Eduarda (18 anos) disputam pela categoria Individual Adulto, porém em diferentes níveis. Emilly Sakamoto disputa pelo Nível I, enquanto as demais competidoras se apresentam pelo Nível II. As atletas estão acompanhadas da treinadora Elvira Viggiano.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e reúne 142 atletas de 16 Estados do País. As provas serão transmitidas no Canal Olímpico do Brasil, no Youtube.