Atletas suzanenses são destaque no Sul-Americano de Sumô

Atletas suzanenses se destacaram no 28° Campeonato Sul-Americano de Sumô, realizado no último sábado (01/06) na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Os esportistas chegaram às finais da competição avançando em oito categorias e conquistando nove medalhas no total, sendo seis no individual, duas no absoluto e uma por equipe.

As medalhas de ouro vieram para Luciana Watanabe, de Suzano, que preside a Associação de Sumô Nova Central e faturou o médio (de 65 a 73 quilos), o absoluto e a equipe, indo ao lugar mais alto do pódio três vezes; Sanusa Erica Chagas, que levou meio pesado (de 73 a 80 quilos) e ficou com o ouro na equipe e a prata no absoluto; e Gabriely Cristiane Abreu Cruz, que treina em Suzano e foi campeã da categoria pesada (acima de 80 quilos) e de equipe. Além das vitórias, Daniel Augusto Dias Omena (de Suzano) ficou com a prata na categoria super leve (de até 70 quilos).

Luciana, que dá aulas de sumô para Gabriely e Daniel na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, destacou os frutos gerados com o trabalho árduo realizado com os alunos. “Eles são muito dedicados e representaram nossa cidade, nossa região e nosso país. Essas conquistas significam muito para nós, pois deixam um legado de promoção ao sumô em nossa cidade”, ressaltou.

O secretário de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou a delegação e colocou a administração municipal à disposição para ajudar. “São orgulho da nossa cidade e da nossa região. Estaremos sempre disponíveis para promover o esporte e fazer o sumô crescer cada vez mais em Suzano”, finalizou.