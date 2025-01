Beisebol de Mogi viaja em busca de Título Internacional

O Peru sediará o XIV Campeonato Internacional de Beisebol – U12, torneio que reúne atletas até 12 anos de idade, e é organizado pela Associación Estadio La Unión - AELU, entidade fundada por imigrantes japoneses em 1.953 e que conta com mais de 12 mil associados no país peruano. A disputa contará com clubes do próprio Peru, Paraguai, Colômbia e Brasil.

Segundo o Chefe da Delegação Márcio Katuragui, o time do Bunkyo Mogi Beisebol vai em busca de experiência internacional e multicultural, além de ter contato com diferentes estilos de jogos praticados na América do Sul. “É o segundo ano consecutivo que recebemos o convite para irmos ao Peru, e temos nos preparado não apenas para participar, mas buscar um bom desempenho. Acaba sendo uma ótima oportunidade na pré-temporada para irmos montando o melhor plantel para o ano que se inicia”.

O esquadrão mogiano será representado por Eduardo Sanci, Fernanda Nakashima, Gael Ryu Abe, Guilherme Watanabe, Gustavo Bastos, Henry Marchetti, Joana Matuo, Larissa Morinishi, Leonardo Almeida, Lorenzo Almeida, Lucas Katuragui, Victor Yoshikawa e Zac Sanders.

O experiente técnico Paulo Marchetti carrega a responsabilidade de liderar toda uma cidade em busca do sonhado título. “Como em todo e qualquer desafio devemos entrar com humildade e sempre respeitando o adversário, a arbitragem e o jogo, mas vivemos um momento muito especial e tenho absoluta confiança nos atletas e em toda comissão técnica”.

O Bunkyo Mogi Beisebol conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Cruzes e do Governo do Estado de São Paulo por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. “Por meio dessa importante política pública, temos a participação direta de empresas mogianas como a Embu, Hogänäs, Rinnai, Rud Correntes e Supermercados Shibata apoiando diretamente o esporte na cidade e em especial a formação de atletas e cidadãos de bem.

Toda criança mogiana de 7 a 12 pode iniciar a prática do beisebol, uma modalidade democrática, que trabalha o foco, concentração, habilidades motoras, condicionamento físico, e comportamentos super necessários na formação das novas gerações como o comprometimento, espírito colaborativo e participativo”, explica Juliano Abe, manager geral do Bunkyo Mogi Beisebol. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (11) 99711-2262 ou enviar e-mail para o endereço eletrônico mogibeisebolparatodos@gmail.com.