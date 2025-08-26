Botafogo Jardim São José inaugura nova arena em Suzano neste sábado

O Botafogo do Jardim São José, tradicional clube do município fundado em 15 de novembro de 1987 , tem a honra de convidar a imprensa para a inauguração da Arena Botafogo. O evento, que promete ser uma grande celebração para a comunidade, acontecerá no dia 30 de agosto, a partir das 9 horas.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de diversas autoridades locais, incluindo o Prefeito Pedro, vereadores da cidade e a Secretária de Esportes. A programação foi pensada para toda a família e incluirá um show de cantores, brincadeiras para as crianças, distribuição de comida gratuita e muita diversão.

A nova arena representa uma conquista significativa para o clube e para a comunidade, fortalecendo a missão do Botafogo de promover o esporte e o bem- estar social por meio de seus diversos projetos. O clube, que ao longo dos anos se tornou um importante centro de atividades em Suzano, atende a centenas de pessoas de todas as idades, desde crianças a idosos, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e inclusão.

Sobre o Botafogo do Jardim São José: Fundado em 1987 , o Botafogo do Jardim São José é uma entidade dedicada a projetos sociais e esportivos.

Com sede na Rua Turquia, 503 , no Jd. São José, o clube impacta positivamente a vida de mais de 1 . 000 pessoas por ano.