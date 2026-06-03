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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Esportes

João Fonseca luta, mas dá adeus a Roland Garros após revés para Mensik

Brasil segue firme nas duplas com Luisa Stefani e Marcelo Demoliner

03 junho 2026 - 09h40Por da Reportagem Local
João Fonseca luta, mas dá adeus a Roland Garros após revés para MensikJoão Fonseca luta, mas dá adeus a Roland Garros após revés para Mensik - (Foto: Reprodução /Redes Sociais /Philippe Montigny)

O brasileiro João Fonseca, número 30 do mundo, deu adeus à luta pelo título de Roland Garros, na França. Após uma campanha histórica no saibro parisiense, o carioca de 19 anos foi eliminado por outro expoente da nova geração, o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos, atual 27º no ranking mundial. Com um saque potente, boas finalizações e devoluções perfeitas, Mensik ditou o ritmo da partida, vencendo por 3 sets a 0 com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3), após 2h44min de embate na quadra Philippe-Chatrier , a principal de Roland Garros.

Desde 2006, o público de Roland Garros não assistia um confronto de jovens talentos do tênis mundial. Na ocasião, o espanhol Rafael Nadal, de 20 anos, derrotou o sérvio Novak Djokovic. Nas semifinais, Mensik terá pela frente o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, que eliminou hoje o jovem espanhol Rafael Jodar (29º).

Apesar do revés, Fonseca pôs o Brasil de volta às quartas de Roland Garros após um jejum de 22 anos – o último representante do país fora o tricampeão Gustavo Kuerten (1997, 2000 e 2001), em 2004. Antes, apenas Fernando Meligeni (1999) e Thomas Koch (1968) haviam concluído o torneio entre os oito melhores do mundo. Já na chave de simples feminina, Beatriz Haddad Maia chegou às semifinais na edição de 2023.

Na próxima atualização do ranking, na segunda-feira (8), João Fonseca deve subir para o 25º ou 26º lugares, devido às vitórias imponentes que enfileirou em Roland Garros. A melhor posição de Fonseca foi o 24º lugar em outubro do ano passado. No último domingo (31), o carioca desbancou o sérvio Novak Djokovic, número 4 do mundo, dono de 24 títulos de Grand Slam, três deles em Paris. Fonseca derrotou Djoko de virada por 3 sets a 2 ao término de quase cinco horas de jogo. Quem também ficou pelo caminho foi o norueguês Casper Ruud (16º), conhecido pelo apelido de “Príncipe do Saibro”. Com dois vice-campeonatos em Paris, Ruud foi eliminado por Fonseca nas oitavas, por 3 sets a 1, após quase 4 horas de duelo.

Stefani alcança 1ª semi em Roland Garros

Pela manhã, a paulista Luisa Stefani avançou pela primeira vez na carreira às semifinais de duplas em Paris. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira derrotou a parceria da alemã Laura Siegemund com a russa Vera Zvonareva (cabeças de chave 11), por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. A parceria Brasil-Canadá volta à quadra na próxima sexta (5) contra a dupla da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniakova.

“Ótimo jogo, grande vitória diante de um time super experiente. Fomos bem nos games de saque, importante para fechar em dois sets. As condições hoje estavam mais lentas, com o teto fechado, o que favorece mais o estilo delas e soubemos lidar bem com essas adversidades. Agora é encarar a revanche contra Townsend e Siniakova tanto de Miami quanto no ano passado quando perdi aqui para elas nas oitavas”, disse Stefani, campeã ao lado de Dabrowski do WTA 500 de Estrasburgo (França) nesta temporada.

Demoliner nas quartas de final de duplas 

A partir das 7h (horário de Brasília) a dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o indiano Sriram Balaji entra em quadra por uma vaga nas semifinais de Roland Garros. Eles terão pela frente a parceria do australiano Henry Patten com o filandês Harri Heliövaara. A dupla Brasil-Índia passou às quartas ao vencer os alemães Puetz e Krawietz (cabeças de chave 6) por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4) na última segunda (1º).

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