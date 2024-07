Brasil conquista o bronze inédito na ginástica artística nas Olimpíadas

Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira fizeram história na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, nesta terça-feira (30). O Brasil conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes, inédita para o País na disputa por equipes.

Foi de Rebeca a nota final, um 15.100 em um Cheng lindamente executado. Com histórico recente de pódios individuais, o Brasil não tinha ainda a conquista para seu conjunto, um feito que prova o amadurecimento da modalidade e que expõe o brilho de suas atletas. O ouro ficou para a equipe dos Estados Unidos, capitaneada por Simone Biles, e a prata para a Itália.

Não faltou emoção. Isto porque o Brasil esteve fora do pódio até o último salto. O terceiro lugar foi garantido após as brasileiras superarem China e Grã-Bretanha.

Melhor ginasta do Brasil e uma das melhores do mundo, Rebeca Andrade, de 25 anos, se apresentou nos quatro aparelhos, assim como Flávia Saraiva, de 24, que foi para a luta com curativo no supercílio e tudo. Completas, as duas estão classificadas também para a final do individual geral, na quinta-feira, dia 1º de agosto. Caçula da equipe e finalista da trave, Julia Soares, de 18 anos, completou o time no solo e na trave. Veterana, Jade Barbosa, de 32 anos, foi a terceira competidora do Brasil no salto, enquanto Lorrane, de 26 anos, se apresentou nas barras assimétricas.