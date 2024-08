Brasil perde para os Estados Unidos nas quartas de final do vôlei masculino e é eliminado

A seleção brasileira masculina de vôlei deu adeus ao sonho da medalha olímpica em Paris 2024. Nesta segunda-feira (05), o Brasil foi superado por 3 sets a 1 pelos Estados Unidos nas quartas de final (parciais de 24/26, 30/28, 19/25, 19/25) e se despediu dos Jogos Olímpicos.



O Brasil entrou em quadra com Bruninho, Darlan, Lucão, Flávio, Leal, Lucarelli e Thales (líbero). Desde os primeiros pontos a seleção mostrou que teria uma postura ofensiva, sobretudo no saque, para quebrar a linha de passe dos americanos. Com bom aproveitamento nos contra-ataques, os brasileiros abriram cinco pontos de vantagem (13 a 8), mas os adversários reagiram e empataram a parcial (16 a 16). As duas equipes trocaram pontos, mas os EUA acabaram sendo mais eficientes para fechar o set em 26 a 24.



No segundo set, os americanos impuseram sua ofensividade no serviço e o Brasil apresentou instabilidade na recepção. Sem conseguir eficiência no ataque, os brasileiros viram os adversários pouco a pouco abrirem distância no placar, que chegou a ser de seis pontos (14 a 8). Bernardinho mexeu no time, colocando Adriano no lugar de Leal e Alan no de Darlan. Os brasileiros, então, passaram a remar muito, ponto a ponto, para tirar a diferença e empatar a partida na reta final (24 a 24). Dessa vez, foi a seleção quem se impôs para vencer a parcial em 30 a 28 e deixar tudo igual no jogo.



As duas equipes iniciaram a terceira parcial tentando forçar o saque, mas foram os americanos que obtiveram mais eficiência no fundamento e no sistema bloqueio-defesa para conseguir vantagem. O Brasil não conseguiu imprimir seu jogo e Bernardinho acionou Cachopa no lugar de Bruninho para mudar a dinâmica da partida. Mesmo assim, os adversários não deram brechas para a reação brasileira e fecharam o set em 25 a 19.



No quarto set, os brasileiros começaram agressivos, pressionando a recepção adversária, e surgiu efeito para abrir vantagem de três pontos (4 a 1). Mas os americanos equilibraram novamente e a partida passou a rolar em troca de pontos. Na reta final da parcial, os EUA conseguiram uma sequência contra-ataques, bloqueio e um ace para ter vantagem de quatro pontos. Bernardinho fez a inversão do 5 e 1 com Darlan e Bruninho, mas o Brasil não conseguiu reagir e os americanos venceram o set em 25 a 19 e sacramentaram a vitória em 3 sets a 1.