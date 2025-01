Com oito jogadores da Copinha, União Suzano foca na disputa da Série A3

O União Suzano inicia neste sábado (18) a sua caminhada na Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe estreia contra o União São João de Araras, às 10 horas, no Suzanão.

Da equipe que disputou a Copa São Paulo de São Paulo de Futebol Júnior, oito estarão na equipe que buscará o acesso inédito para a A-2. São eles: Maidana (goleiro), Mateus (goleiro), Kayky (lateral-direito), Negueba (lateral-esquerdo), Guilherme (volante), Lucas Beiço (atacante) e Riquelme (atacante).

Será a quarta vez consecutiva que o time suzanense disputará a Série A-3. O plantel conta com 23 jogadores, sendo 19 contratações para a temporada 2025. De acordo com o presidente do clube, Fábio Souza, o Fabinho, o elenco está praticamente fechado, mas pode pintar novas contratações.

O Javali das Palmeiras será comandado pelo técnico Edmilson de Jesus, que disputou cinco vezes a competição. Em entrevista ao DS, o treinador falou da expectativa para a estreia.

“Sempre quando você trabalha no futebol, existe uma expectativa muito grande. Não só minha, mas de toda a comissão, da diretoria, dos torcedores e dos jogadores. A expectativa é boa, mas queremos o resultado”, pontuou o técnico.

Durante a preparação, o Javali das Palmeiras venceu o Guarani, em um jogo-treino, por 2 a 0. O treinador, porém, prega cautela. “Isso nos favorece e nos enche de expectativas, mas não podemos ficar calçados nesse resultado. Fizemos um bom trabalho, mas no outro dia já estávamos cobrando e tirando os atletas da zona de conforto. Terminou o trabalho, vamos de novo seguir o planejamento”, afirmou Edmilson.

O treinador garante que não vai faltar empenho na busca pelo acesso. “A torcida apoiou muito o nosso Sub-20. Vibraram, torceram. Perceberam que os atletas defenderam com garra o objetivo que o clube almejava. Vamos entregar muita coisa dentro de campo e buscar o resultado até o final”, finalizou.

Copinha

O técnico Josué Gama, da equipe Sub-20, também participou da entrevista. Ele avaliou como positiva a participação do União Suzano na Copinha. O time terminou a primeira fase em segundo no Grupo 24, mas acabou sendo eliminado pelo Zumbi-AL, após derrota de 1 a 0.

“Poderíamos ter ido mais longe. Quem esteve presente no estádio viu o time jogando mais que o adversário, mas fomos punidos por não fazer o gol. Mas o time mostrou que possui condições de buscar algo maior. Foi difícil entender e aceitar essa derrota, pois entendemos que fomos melhores no jogo”, disse o treinador.

A próxima grande disputa do time Sub-20 será o Campeonato Paulista da categoria.