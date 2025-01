Copinha 2025 começa para União Suzano e Aster Itaquá neste sábado

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 começa neste sábado (4) para o União Suzano Atlético Clube (Usac) e para o Aster Itaquaquecetuba, times que representam o Alto Tietê na maior competição de base do Brasil.

O Usac está no Grupo 24, juntamente com Avaí-SC, Red Bull Bragantino e União-TO. O Aster divide o Grupo 28 com Dourados-MS, Falcon-SE e Vila Nova-GO.

As partidas de estreia acontecem no mesmo horário: 13 horas. O Usac encara o Red Bull Bragantino no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, enquanto o Aster joga contra o Dourados-MS no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, conhecido como Campo do Brasil.

A segunda rodada acontece no dia 7 de janeiro e, mais uma vez, os times da região jogam às 13 horas. A equipe suzanense joga contra o União-TO, já o time de Itaquá joga disputa com o Falcon-SE.

O fim da fase de grupos acontece no dia 10 de janeiro, quando o Usac encara o Avaí-SC e o Aster mede forças com o Vila Nova-GO. Ambas as partidas acontecem às 15h15.

Mogi sem representante

Além de Suzano e Itaquá, Mogi das Cruzes também é sede da Copinha 2025. No entanto, diferentemente de anos anteriores, Mogi não tem nenhum time representante. Nas últimas edições em que a cidade foi sede, o União Mogi representou o município.

Sem uma equipe do município, o time mandante do Grupo 23 é o EC São Bernardo. A chave se completa com Cruzeiro-PB, Flamengo-RJ e Zumbi-AL. As partidas serão disputadas no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.