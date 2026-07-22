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Jornal Diário de Suzano - 22/07/2026
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Esportes

Corinthians reencontra a torcida em jogo contra o Remo pelo Brasileirão

Time vai em busca de vitória para avançar na classificação da competição

22 julho 2026 - 17h55Por de São Paulo
CORINTHIANS Joga na Neo Química Arena contra o Remo e vai em busca de vitória para avançar na classificação do campeonatoCORINTHIANS Joga na Neo Química Arena contra o Remo e vai em busca de vitória para avançar na classificação do campeonato - (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 19ª do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

Já o Remo, que está na 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, soma 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. A equipe marcou 21 gols e sofreu 29.

Corinthians e Remo já se enfrentaram oito vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado: o Timão venceu duas partidas, houve três empates e o clube paraense levou a melhor em outras três oportunidades.

O último confronto entre Corinthians e Remo aconteceu em 26 de abril de 2023, às 21h30, pela Copa do Brasil 2023. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Adson e Róger Guedes, no duelo que também aconteceu na Neo Química Arena.

Durante a paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo, o elenco não sofreu qualquer mudança. A única incerteza no grupo é a situação de Memphis Depay, que segue em férias na Europa e, recentemente, aceitou alguns dos termos apresentados pela diretoria para renovar contrato.

Nos gramados, o técnico Fernando Diniz tem dado prioridade à absorção de suas ideias por parte do elenco e de uma maior produção ofensiva. No período, a comissão técnica também aproveitou para testar mudanças no meio de campo e melhorar a saída de bola.

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