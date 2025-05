De olho na temporada 2025/26, Suzano Vôlei renova com ponteiro Gabriel Pessoa

Nesta quinta-feira (29/05), o Suzano Vôlei oficializou a renovação de contrato do ponteiro Gabriel Pessoa, mais um dos principais nomes do Clube ao longo da temporada 2024/25. O jogador descoberto por meio de projetos sociais em Taboão da Serra (SP) vai para o seu segundo ano vestindo a camisa do Clube do Alto Tietê.

O ponteiro de 1,98m de altura está com 32 anos e, após ser um dos destaques no Suzano ao longo da última temporada, Pessoa, que foi o 8º maior sacador da Superliga 2024/25 com 25 aces, seguirá liderando o grupo que, a partir de agosto, dá início à disputa do Campeonato Paulista 2025.

Campeão internacional no voleibol austríaco e tcheco, Pessoa tende a ser um dos nomes mais experientes do grupo que, em parte, seguirá similar ao time que foi vice-campeão estadual em 2024 e semifinalista nacional em 2025. Até o momento, o Suzano anunciou a continuidade do oposto Guilherme Sabino, de 23 anos; do levantador Gabriel Bieler, de 22; e dos centrais Matheus Pedrosa e Maicon Leite, sendo o segundo, o mais velho entre os atletas até aqui anunciados, com 33. O central Leo Andrade, única contratação anunciada até o momento, tem 23 anos.

Pessoa afirmou que, após uma temporada de ampla sinergia entre o time e a torcida, continuar na Capital do Vôlei é motivo de muita honra e alegria. “Estou muito feliz em renovar contrato com o Suzano e em saber que, em breve, vou reencontrar essa torcida que é a melhor e mais apaixonada do Brasil, sem dúvida. Estou muito contente, espero trazer minha experiência e qualidade para seguir agregando ao time para alcançarmos nossos objetivos”, pontuou.