Jornalista se supera no Hyrox SP, o maior desafio de maratona fitness

Vencedor de torneios amadores do Hyrox, o jornalista esportivo Lucas Lima, superou seu maior desafio na categoria Pro profissional em evento realizado em São Paulo. “Experiência surreal e que todos atletas amadores deveriam fazer um dia”, afirmou.

A modalidade tem um nível altamente desafiador de maratona fitness, exigindo excelente condicionamento e força.

Os atletas enfrentam a estrutura padrão da prova (8 km de corrida intercalados com 8 estações funcionais), mas com cargas pesadas. “A adrenalina te ajuda nos primeiros quilômetros, quando o seu cardio dispara. Ao completar a prova você mal sente suas pernas, mas o sensação de finalizar é a melhor de todas”, conta.

Na competição Pro, Lucas ficou na 16ª colocação, nessa competição que dava vaga ao Mundial, marcado para acontecer em junho em Estocolmo. Somente os três primeiros se classificaram. “Vou me preparar ainda mais durante 2026 para chegar no fim do ano e ir melhor nas outras duas edições no Brasil: Rio de Janeiro e São Paulo de novo”.

Os eventos do Hyrox São Paulo têm se destacado pela altíssima adesão, reunindo milhares de atletas em um dia intenso de competição, unindo entusiastas da corrida e do crossfit. “De um ano para cá, o Hyrox cresceu muito. Não só amantes de corrida, de crossfit, que dá uma boa base para a modalidade, mas também de Triathlon, por exemplo”, completa.

Lucas Lima iniciou sua carreira como repórter no Diário de Suzano e hoje atua na ESPN Brasil.