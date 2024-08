Defendendo a liderança, Suzano recebe Vôlei Renata na Arena

Líder do Campeonato Paulista, o Suzano Vôlei se prepara para receber o Vôlei Renata de Campinas na noite desta sexta-feira (30/08), às 19 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), para mais um jogo no Estadual. Os ingressos para o encontro entre os rivais paulistas podem ser retirados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a entrada no ginásio segue condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

A partida promete grandes emoções na casa suzanense. O Suzano, líder do certame com duas vitórias em dois jogos, busca manter a boa sequência contra os campineiros, atuais vice-campeões brasileiros que foram superados pelo Sesi Bauru em seu primeiro jogo no Paulista e buscam a reabilitação no torneio. A expectativa para o confronto é de casa cheia, contudo, ainda há ingressos disponíveis para troca social.

Para apoiar o time do Alto Tietê, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O técnico Pedro Uehara, o Peu, destacou que a equipe visitante tem ótimos valores individuais e é um dos postulantes ao título, o que torna o jogo ainda mais importante. “Serão duas equipes fortes, focadas na vitória, e é isso que estamos passando para os atletas. Eles têm jogadores de altíssimo nível, mas nós sabemos da nossa qualidade e estamos trabalhando firme para que, com o apoio da torcida, possamos garantir mais um triunfo em casa”, disse.

O confronto entre Suzano e Vôlei Renata acontecerá nesta sexta-feira (30/08), às 19 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).