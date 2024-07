Dupla do Corinthians se envolve em batida de carro em Arujá

O atacante Pedro Henrique e o goleiro Carlos Miguel, ambos do Corinthians, se envolveram em um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, em um condomínio residencial em Arujá.

Pedro Henrique, dirigindo um veículo no nome dele e com placas de Caxias do Sul-RS, bateu no portão de uma casa. O proprietário da residência, ao notar o dano, chamou a polícia.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o morador pediu R$ 10 mil ao jogador do Corinthians para cobrir os custos.

Nota da SSP

Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de dano, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (3), em um condomínio no Jardim São Jorge, em Arujá. Chegando ao local, os PMs apuraram que o proprietário de uma residência se desentendeu com um advogado, em razão de seu cliente ter danificado o portão da casa com um veículo. As partes foram conduzidas à delegacia, onde foram ouvidas. O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e dano na Delegacia de Polícia de Arujá, que solicitou perícia ao local e ao veículo.